شكرا لقرائتكم خبر عن 468.8 مليون ريال إنفاق المستهلكين في الدمام خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وأشار تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية الصادر عن «ساما» إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 2.836 مليار ريال، مقابل 2.984 مليار ريال، منخفضة 4.9%، وفي المرتبة الثانية مدينة جدة بقيمة عمليات 1.377 مليار ريال، مقابل 1.429 مليار ريال، متراجعة 3.6 %.
ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات 313.046 مليون ريال، مقابل 327.282 مليون ريال، متراجعة 4.3 %، وبالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات 294.044 مليون ريال، مقابل 297.567 مليون ريال، منخفضة 1.2 %.
وأظهر التقرير أن إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي، بلغ 8.646 مليار ريال، مقابل 9.048 مليار ريال، منخفضة 4.4 %، بعدد عمليات 107.557 مليون عملية، مقابل 113.088 مليون عملية، متراجعة 4.9 %.