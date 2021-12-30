شكرا لقرائتكم خبر عن 468.8 مليون ريال إنفاق المستهلكين في الدمام خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في مدينة الدمام خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 25 ديسمبر الحالي، بلغت نحو 468.845 مليون ريال، مقابل 486.022 مليون ريال في الأسبوع السابق عليه، منخفضة بنسبة 3.5 %، احتلت بهم المركز الثالث بين قائمة المدن الأكثر إنفاقا عبر نقاط البيع، وبلغ عدد العمليات 5.059 مليون عملية، مقابل 5.249 مليون عملية، بانخفاض 3.6 %.

وأشار تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية الصادر عن «ساما» إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 2.836 مليار ريال، مقابل 2.984 مليار ريال، منخفضة 4.9%، وفي المرتبة الثانية مدينة جدة بقيمة عمليات 1.377 مليار ريال، مقابل 1.429 مليار ريال، متراجعة 3.6 %.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات 313.046 مليون ريال، مقابل 327.282 مليون ريال، متراجعة 4.3 %، وبالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات 294.044 مليون ريال، مقابل 297.567 مليون ريال، منخفضة 1.2 %.

وأظهر التقرير أن إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي، بلغ 8.646 مليار ريال، مقابل 9.048 مليار ريال، منخفضة 4.4 %، بعدد عمليات 107.557 مليون عملية، مقابل 113.088 مليون عملية، متراجعة 4.9 %.