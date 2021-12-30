شكرا لقرائتكم خبر عن «ندلب» يطلق منصة «دليل» لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة وأعضاء لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، منصة «دليل» ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص من خلال توفير نافذة موحدة توفر البيانات المتعلقة بأدوار وخدمات الجهات التنفيذية وجميع الممكنات وتفاصيل رحلة المستفيدين والميز التنافسية للمملكة وقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال احتفال برنامج «ندلب»، بالإنجازات التي حققتها الجهات التنفيذية للبرنامج بقطاعات (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية)، ومحوري (المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة)، وذلك في حفل أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية نائب رئيس لجنة البرنامج م. صالح الجاسر، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وأعضاء لجنة البرنامج وقادة الجهات التنفيذية.

وتهدف منصة «دليل» إلى تزويد المستفيدين بكل ما يحتاجونه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاجها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.