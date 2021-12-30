شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يكرم البنك العربي الوطني لرعايته ودعمه مؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد الحقيل، البنك العربي الوطني لرعايته ودعمه مؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري» الثاني. وأعرب رئيس التجزئة المصرفية بالبنك محمد بن علي آل شكوان، عقب تسلمه الدرع التقديري من راعي الحفل، عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أن مشاركة البنك بالمعرض تأتي انطلاقا من حرصه على تقديم باقة من الحلول العقارية المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات المواطنين بامتلاك العقار الملائم بتسهيلات ومزايا تنافسية وفق شروط ميسرة. ويقدم البنك العربي الوطني لزوار جناحه في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى مساء يوم الجمعة الموافق ٣٠ ديسمبر الحالي، برامج وحلولا تمويلية متنوعة، وعرضا خاصا لتمكينهم من امتلاك العقار الملائم مع حرية انتقاء أي من خيارات التمويل العقاري (وحدة سكنية جاهزة - وحدة سكنية تحت الإنشاء - رهن العقار - البناء الذاتي)، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، وأيضا تقديم حلول تمويلية أخرى دون تحويل راتب، تساعد في امتلاك المسكن المناسب.

وتأتي مشاركة البنك في إطار حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتقديم حلول تسهم في مساعدة المواطنين على امتلاك العقار الملائم، وإطلاعهم على مزايا برامج التمويل المتنوعة، والتي تتضمن فترات سداد ذات مرونة عالية ومبالغ تمويل تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وأقساطا ميسرة تمتد إلى 25 عاما، مع إعفاء الورثة من السداد في حالات الوفاة أو العجز الكلي - لا قدر الله -. كما يشكل المعرض فرصة للتفاعل مع العملاء والمطورين العقاريين، والاطلاع على أحدث التطورات في السوق العقاري لابتكار أمثل الحلول التي تناسب المواطنين على اختلاف شرائحهم.