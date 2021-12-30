شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تقدم تذكارا تقديريا لشركة لولو لمشاركتها في تفعيل عام الخط العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم نائب وزير الثقافة السيد حامد بن محمد فايز، نيابة عن وزير الثقافة السعودي سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تذكارا تقديريا للسيد شهيم محمد، مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى، لدعم مجموعة اللولو المبتكرة والمعاصرة للخط العربي.

وأقيم الحفل في 22 ديسمبر في المتحف الوطني بالرياض، بحضور العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين والشخصيات الثقافية للمملكة، وكان تتويجا للجهود الفريدة التي تبذلها وزارة الثقافة السعودية للحفاظ على تاريخ وجماليات الخط العربي وتعزيزها والاحتفاء بها في عام الخط العربي 2021.

بصفتها الأسواق الوحيدة التي شاركت في الحملة، نجحت المتاجر الـ 24 في لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية في إعادة تصور الخط العربي والصور التاريخية الغنية للخط العربي والجماليات في أعمال فنية مصممة خصيصا في جميع نقاط البيع في مواد مثل حقائب التسوق والأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وصناديق التسليم.

وقال السيد شهيم محمد مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى: «نحن فخورون بمشاركتنا الهادفة في الجهود الفريدة التي تبذلها وزارة الثقافة السعودية للحفاظ على تاريخ وجماليات الخط العربي في عام الخط العربي 2021 والترويج لها والاحتفال بها»، ونعتقد أن جهودنا ساعدت في إعادة تصور السياق الحديث والأهمية المعاصرة للجمال الخالد للخط العربي في إطار يومي. وكانت مبادرة لولو لدعم الوزارة جزءا من التزام المجموعة بتعزيز الثقافة المحلية والمبادرات المجتمعية.