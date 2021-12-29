التموين ترفع سعر السكر على البطاقات اعتبارا من أول يناير.. وغرفة الصناعات الغذائية تكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر السكر التمويني إلى 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه على البطاقات التموينية، اعتبارا من يوم السبت القادم 1 يناير 2022 .

وقال علي المصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن أقل سعر لكيلو السكر في الأسواق 11 جنيها، مشيرا إلي أن الزيادة التي طرأت على أسعاره هي نتيجة لزيادة أسعار توريد شراء القصب من المزارعين.

و أشار الوزير الي أن أسعار توريد طن قصب السكر بلغ في الموسم الحالي 810 جنيهات بدلا من 720 جنيها ، مشيرا إلي أن إنتاج طن السكر يستهلك 10 أطنان من القصب .

وأوضح المصيلحي أن تكلفة كيلو السكر 10 جنيهات ، مع إضافة 25 قرشا لشركات الجملة المسؤولة عن التعبئة ، و 25 قرشا أخري هامش ربح لبقال التمويني.

من جانبه، رجح حسن الفندي، عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، رفع وزارة التموين والتجارة الداخلية لأسعار السكر التمويني 2 جنيه في الكيلو الواحد، بسبب رفع الحكومة لأسعار توريد طن القصب بنحو 80 جنيها تقريبا، مشيرًا إلي أن استخراج طن من السكر الأبيض يستهلك 9 أطنان من قصب السكر.

وذكر الفندي، في تصريحات لبوابة الأهرام، أن أسعار السكر عالميًا مستقرة حاليًا، ولم تحدث لها أي تغيرات سعرية، حيث سجل سعر الطن في بورصة لندن نحو 500 دولار.

وأشار إلي أن حجم إنتاج مصر من السكر يقدر بنحو 2 مليون و200 ألف طن، بينما حجم الاستهلاك يقدر بنحو 3 ملايين و200 ألف طن، وبذلك تقدر الفجوة بنحو مليون طن سنويًا، مؤكدًا أنه بدخول شركات جديدة منتجة للسكر محليًا، سيتم تغطية هذه الفجوة قريبًا.

وكانت وزارة التموين، أعلنت رفع أسعار 6 سلع تموينية، اعتبارا من شهر يناير المقبل، بينما تشهد سلعة وحيدة انخفاضًا، إذ تتفاوت الزيادات بين ربع جنيه و6 جنيهات لعدد من السلع.

وبحسب بيان للتموين، فإن سعر الجبنة ربع كيلوجرام، ارتفع إلى 5.90 جنيه بزيادة بلغت 65 قرشًا، وارتفع سعر الجبنة نصف كيلوجرام بواقع 90 قرشًا؛ حيث سجل سعر البيع 10.90 جنيه، وارتفع سعر عبوة المكرونة نصف كيلوجرام بواقع ربع جنيه، وسجل سعر البيع الجديد 4.5 جنيه، أما سعر عبوة العدس وزن نصف كيلوجرام فارتفع 3 جنيهات؛ حيث سجل نصف الكيلوجرام سعر البيع بـ11 جنيهًا .

وأشار البيان، إلى أنه بالنسبة إلى سعر المسلي وزن 800 جرام، ارتفع من 17 جنيهًا حتى 24 جنيهًا بواقع 7 جنيهات، أما الإريال الأوتومتيك فسجل ارتفاعًا في سعر البيع 1.75 جنيه حيث سجل سعر البيع للجمهور بداية من أول الشهر 17 جنيهًا.

وأضاف البيان أن الفول انخفض سعر البيع من 9.5 جنيه إلى 7.5 جنيه؛ ليكون السلعة الوحيدة المنخفض سعرها خلال مقررات شهر يناير .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت، في بيان لها الأربعاء، الانتهاء من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري، للبقالين؛ ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وبدأت الوزارة في صرف السلع التموينية عن شهر يناير؛ تمهيدًا لصرفها للمواطنين بداية من أول الشهر وفقًا لجدول الاستعاضات المتبع.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأسعار السلع التموينية اعتبارا من يناير: