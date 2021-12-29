تدشين منصة «دليل» لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، بالإنجازات التي حققتها الجهات التنفيذية للبرنامج بقطاعات (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية) ومحوري (المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة)، وذلك في حفل أقيم برعاية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية نائب رئيس لجنة البرنامج المهندس صالح الجاسر، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، وأعضاء لجنة البرنامج وقادة الجهات التنفيذية.

وعلى هامش الاحتفال، دشن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وأعضاء لجنة البرنامج، منصة «دليل» ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص من خلال توفير نافذة موحدة توفر البيانات المتعلقة بأدوار وخدمات الجهات التنفيذية وجميع الممكنات وتفاصيل رحلة المستفيدين والميز التنافسية للمملكة وقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وتهدف منصة «دليل» إلى تزويد المستفيدين بكل ما يحتاجونه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاجها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.

وزارة الطاقة

قفزت بالقدرة الاستيعابية لمعالجة الغاز إلى ما يزيد عن 18.3 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم.

اكتمال التشغيل التجاري في مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 300 ميجاوات.

اكتمال التشغيل التجريبي لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بطاقة إنتاجية 400 ميجاوات.

توقيع اتفاقيات شراء لعدد من مشاريع الطاقة المتجددة، وتحقيق رقم قياسي عالمي كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة (1.04 سنت كيلووات).

اعتماد بناء وتشغيل 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بسعة إجمالية 2900 ميجاوات

توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري لإنشاء خط ربط كهربائي بقدرة تبلغ 3000 ميجاوات.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

اعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.

إطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي.

اعتماد اللوائح التنفيذية لاشتراطات البيئة والصحة والسلامة في قطاع التعدين.

تدشين القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية وتحوي 5,500 موقع، ومعلومات تمتد إلى 80 عاما.

إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم المنتجات الوطنية وتعزيز ريادتها عالميا.

إطلاق برنامج (صنع في السعودية) بهدف دعم الشركات السعودية وتسريع نموها.

إطلاق مبادرة المصانع الجاهزة والانتهاء من إنشاء 197 مصنعا.

تحديد 74 سلسلة إمداد في القطاع العسكري عبر 6 مجالات والترخيص لأكثر من 74 شركة.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة.

الوصول لمتوسط فترة الفسح 9 ساعات بدل 288 ساعة سابقا، حيث تم مراجعة وتحسين 100 إجراء.

تدشين الأكاديمية السعودية اللوجستية بـ4 مسارات تدريبية لتأهيل الكفاءات المهنية في 7 قطاعات.

إنشاء وتطوير المنطقة اللوجستية المتكاملة (ILBZ) في مطار الملك خالد الدولي (المرحلة الأولى).