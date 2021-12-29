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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل عقد اجتماعه ‏السادس ‏برئاسة أمين المنطقة رئيس المجلس المهندس سلطان الزايدي، وبحضور عضو المجلس التأسيسي مندوب وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية ‏والإسكان هاشم الفواز عبر الاتصال المرئي وحضور جميع أعضاء ‏المجلس. واستعرض أمين المجلس المهندس سالم السعدي ‏التوجه ‏الاستراتيجي للشركة لإقرار الرؤية والرسالة ‏والقيم، إضافة إلى حالة ‏تقدم المهام، مبينا أن الاجتماع تناول استكمال ملف تأسيس الشركة وحزم ‏العقود الاستثمارية المراد ‏إدارتها من قبل ‏الشركة.‏ ‏



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