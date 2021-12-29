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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد تجاري من سلطنة عمان برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان علي الحجري، يرافقه عدد من رجال وسيدات الأعمال العمانيين، اطلع على مقومات استراتيجية تطوير عسير، خلال زيارته لغرفة أبها. وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، أن الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات والأفكار الاستثمارية في جميع المجالات وخاصة المجال السياحي. وأشار آل عقران إلى أن أبرز محاور اللقاءات بين الوفد التجاري العماني ورجال الأعمال بمنطقة عسير ومنسوبي غرفة أبها، تتركز حول تفعيل استراتيجية عسير التي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030.

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