شكرا لقرائتكم خبر هيئة الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اختتمت مشاركتها في المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات وتقنية المعلومات (WTPF) المنظم من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تحت عنوان «السياسات الممكنة للتقنيات الناشئة والحديثة من أجل التنمية المستدامة»، بمشاركة أكثر من 450 مشاركا يمثلون الدول الأعضاء بالاتحاد، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية، والمنظمات الدولية المتخصصة. وجرى خلال المنتدى استعراض الفرص والتحديات بشأن السياسات العامة لتعزيز التنمية المستدامة ومناقشة الجوانب التنظيمية للتقنيات الناشئة، لمواءمة التغير السريع الذي تشهده بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتخفيف آثار الأوبئة، بالإضافة إلى الموضوعات المتصلة ببناء الثقة والأمن وتعزيز القدرات البشرية في المجالات الرقمية.



كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.