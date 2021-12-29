شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. تراجع الذهب فى مصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعة عددا من الأخبار الهامة، لعل أبرزها تراجع في أسعار الذهب خلال تداولات اليوم في مصر والبورصات العالمية، وفي السطور التالية نلقي الضوء على الأخبار الاقتصادية على مدار الساعة.

1.8 مليون يومية شغل جديدة

دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات شباب الصعيد وأسوان للاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات والاستفادة من مختلف البرامج التدريبية التي تؤهلهم لريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة لآليات التمويل المتنوعة التي يوفرها الجهاز لتمويل مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية لتمويل إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم فرص عمل لائقة ومستوى معيشي أفضل.

وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس لشباب مصر هي أن يستغل طاقاته في العمل والإنتاج وأن يبتعد عن البحث عن الوظائف التقليدية وأن ينتبه إلى المكاسب الكبيرة التي يحققها العمل الحر وريادة الاعمال ودورها الهام في المشاركة الفعالة بحركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.

وأضافت جامع أن محافظة أسوان من أهم محافظات الصعيد التي استفادت من دعم الجهاز حيث تم ضخ 1.13 مليار جنيه خلال ٧ سنوات (الـفترة من 1/7/2014 وحتى 30/11/2021) مولت نحو 58 ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت حوالي 75 ألف فرصة عمل منها حوالي 592 مليون جنيه مولت نحو 55 ألف مشروع متناهي ووفرت نحو 63 ألف فرصة عمل للمواطنين خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجا.

2778 مصنعا جديدا يدخل الإنتاج خلال 2021 باستثمارات 17.9 مليار جنيه

أعلنت وزارة التجارة والصناعة التنمية الصناعية، منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وبلغ عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى وبدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2021 نحو 2778 مصنعا في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليار و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألف و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة، وفيما يلي أهم المعلومات عن حصاد الصناعة الوطنية 2021:

• افتتاح عدد 5 مجمعات صناعية (الأقصر-بنى سويف-المنيا- البحر الأحمر- قنا) بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.

• جارى إتخاذ إجراءات طرح 5 مجمعات بمحافظات (أسيوط- أسوان – الفيوم- قنا) بواقع مجمع فى كل محافظة ومجمعين فى محافظة الفيوم بإجمالى وحدات 1692 وحدة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة.

• تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية: تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه الى 500 جنيه الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيهن تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه، إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه.



تراجع أسعار الذهب تراجع أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 5 جنيهات، ليهبط الذهب عيار 21 من 793 جنيها إلي 788 جنيها للجرام خلال التداولات، وذلك مع تراجع سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات دون 1800 دولار وقت صياغة هذه السطور. أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل 675 جنيها. عيار 21 سجل 788 جنيها. عيار 24 سجل 900.75 جنيه. الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

أسباب تراجع سعر الذهبتخلت أسعار الذهب عن مكاسبها مع صعود الدولار بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهر بفعل توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس وسط إشارات مؤخرا إلى تزايد التضخم، وصعد مؤشر الدولار الأميركي 0.126 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

36 مشروعًا فى مجال ريادة الأعمال والابتكار بقيمة مليار دولار

كشف الحصاد السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة، من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وكذلك من خلال الشراكات الدولية والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، ضخت استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال عام 2021 بنحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به لدعم ومساندة الشركات الناشئة، ودعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال، وبذلك ترتفع إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017نحو 334 مليون جنيه، منها 184 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 150 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة، في أكثر من 175 شركة ومسرعة أعمال.