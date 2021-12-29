شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية والكويت ودبي بجلسة الأربعاء..وصعود البحرين وأبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.02% خاسرًا 115.48 نقطة ليغلق عند مستوى 11199.84 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.78% خاسرًا 24.97 نقطة ليغلق عند مستوى 3174.09 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.71% رابحًا 59.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8450.527 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.15% رابحًا 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1793.88 نقطة.

أعلنت بورصة البحرين، تعطل رسميًا يوم الأحد الموافق 2 يناير الجاري، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، على أن يستأنف العمل في البورصة يوم الاثنين الموافق 3 يناير المقبل.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.02% خاسرًا 115.48 نقطة ليغلق عند مستوى 11199.84 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.82% خاسرًا 752.32 نقطة ليغلق عند مستوى 25952.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 224.5 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.02%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.98%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.87%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والنقل بنسبة 1.59%، 1.5%، ثم قطاعي الخدمات التجارية المهنية والتأمين بنسبة 1.44%، 1.4%، على التوالي، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والمواد الأساسية بنسبة 1.38%، 1.36%، على التوالي، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وإنتاج الأغذية بنسبة 1.08%، 1.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه وحيدًا بنسبة 1.42%.

وقفز 18 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إعمار" بنسبة 3.06%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 2.62%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 1.97%، وتراجع 188 سهمًا على رأسها سهم "الدرع العربي" بنسبة 4.66%، ثم سهم "مسك" بنسبة 4.29%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.25%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 701.8 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيكما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.78% خاسرًا 24.97 نقطة ليغلق عند مستوى 3174.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 63.4 مليون سهم محققة ما قيمته 127.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2031 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.04%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.57%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 14.42%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.75%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.71%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7 ملايين ورقة بقيمة 33.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.61%.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا نقطتين ليغلق عند مستوى 7044.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسرًا 2.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7650.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسرًا 0.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5862.62 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسرًا 0.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6092.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 194.9 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7399 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.44%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.08%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.





بورصة أبو ظبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.71% رابحًا 59.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8450.527 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.550 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 168 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 5203 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة 0.34%، 0.08%، على التوالي.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 10.58%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 7.69%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.13%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة المستثمر الوطني" بنسبة 7.41%، ثم سهم " شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 3.18%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة " بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 318.5 مليون درهم.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحًا 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1793.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 403.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 45.11% مدفوعًا بصعود سهم شركة بي إم إم آي بنسبة 2.05%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 28.27% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.35%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 6.85% مدفوعًا بصعود سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، 0.19%، على التوالي، فيما تراجع سهم بنك السلام وحيدًا بنسبة 1%.