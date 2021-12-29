شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 3 شركات 30 ألف جنيه لمخالفة أحكام قواعد القيد أبزرها "جهينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على 3 شركات وهي جهينة للصناعات الغذائية، جولدن بيراميدز بلازا، نايل سيتي للاستثمار 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفي ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021.

كما قررت اللجنة، إنذار 4 شركات وهي انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، حديد عز، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة