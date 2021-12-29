شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. أمانة الشرقية تحصل على «الأيزو» للامتثال المهني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ضرورة تكثيف أعمال الزراعة في المنطقة

- تضمين خطة لتلوين وتزيين الشوارع بالأشجار وتخصيص كل شهر بألوان معينة

- تطمح الأمانة في زراعة أكثر من 1000 شجرة في اليوم

حصلت أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الأيزو للامتثال المهني في السلامة لإدارة الحدائق وعمارة البيئة (45001-2018).

وأشاد معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير بالجهود التي تبذلها إدارة الحدائق وعمارة البيئة، مشيراً إلى أن حماية السلامة والصحة المهنية والمحافظة عليها في موقع العمل مطلب أساسي ومهم من أجل إجراءات العمل المحفزة والمنتجة للموظفين كافة.

وقال، إن حصول الأمانة على شهادة الأيزو يعد إنجازًا جديدًا يضاف لسجل الأمانة في الامتثال المهني في السلامة، مؤكداً ضرورة تكثيف أعمال الزراعة في المنطقة، مع تضمين خطة لتلوين وتزيين الشوارع بالأشجار وتخصيص كل شهر بألوان معينة، منوهًا بطموح الأمانة في زراعة أكثر من 1000 شجرة في اليوم.

من جهة أخرى نفذت أمانة المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية 3945 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 248 مخالفة، فيما تلقى مركز 940 بالأمانة 40 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للمنشآت التجارية، والأسواق والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وتطبيق الاشتراطات، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات "940".