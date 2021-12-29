شكرا لقرائتكم خبر عن بترمكس للخرسانة الجاهزة وشركة NCC لكيماويات البناء تكرمان شركاء النجاح من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت كل من شركة "بترمكس" للخرسانة الجاهزة وشركة NCC لكيماويات البناء بتكريم شركاء النجاح من كبرى شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية فى مصر خلال السنوات الماضية تقديرا منهم وعرفانا للتعاون المثمر والبناء فى انجاز عدد من المشروعات القومية والعمرانية الكبرى خلال الفترة الماضية .

وأشار شريف عدلى – رئيس مجلس الادارة خلال كلمته بحفل التكريم إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت نهضة عمرانية غير مسبوقة فى مصر وتنفيذ كم هائل من المشروعات القومية الكبرى وبنية تحتية وإنشاء كبارى وانفاق تفوق ما انجزته مصر فى ٦٠ عاما سابقة مما أحدث حالة من النشاط الكبير فى مجال البناء والتشييد و ذلك بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية فى مصر مثل دار الهندسة و ECG و مكتب محرم باخوم و مكتب د/ اشرف رجب و مكتب د/ اميمة و مكتب ايهاف و مكتب خطيب و علمى , مؤكدا أن شركة بترمكس للخرسانة الجاهزة وشركة NCC " " لكيماويات البناء كانتا إحدى هذه الشركات التى كان لها شرف المشاركة فى أهم هذه المشروعات مع كبرى شركات المقاولات ذات الخبرات الطويلة وصاحبة التأثير الأكبر فى قطاع التشييد والبناء مثل شركة المقاولون العرب وحسن علام وريديكون والرواد وايديكس وكونكريت بلس ودار العالمية والمراسم والحازق و الشروق والسعداء و سامكو والغرابلى واتريم .

وأضاف عدلى أن فترات البناء والتعمير التى شهدتها مصر مؤخرا كانت سببا اساسيا فى تأهيل الشركات المصرية ودعم خبراتها فى مجال صناعة البناء وتكثيف التدريب والتعلم للعاملين بالمجال فى مختلف المشروعات العقارية وإيجاد الحلول البديلة للعوائق مما جعل لدينا قدرة قوية على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بسواعد مصرية تضاهى فى جودتها وقدراتها الدول الاوروبية مما يجعلنا الان الأكثر تأهيلا لتصدير صناعة البناء ونقل تجارب مصر فى التنمية والعمران إلى الدول العربية المجاورة بل أصبحنا الأكثر قدرة على إعمار ليبيا والعراق وغزة.

وقال عدلى أن شركة بترمكس هى إحدى الشركات الشقيقة لشركة بترهوم للاستثمار العقارى والتى تعمل فى السوق المصرى منذ ما يقرب من ١٧ عاما ولها عدد من المشروعات العقارية السكنية والإدارية والتجارية فى عدد من المناطق الحيوية جدا فى مصر. كما أوضح عدلى أن شركة بترمكس لأعمال الخرسانة الجاهزة تمتلك 6 محطات خرسانة جاهزة بالقاهرة الجديدة و السادس من اكتوبر و العاشر من رمضان و ثلاثة محطات بالعاصمه الاداريه مجهزة بأحدث المعدات من مضخات بأطوال مختلفة و مضخات ثابته عملاقه وموزعات خرسانه هيدروليكى و إستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا, كما لدينا خطة الصيانة الوقائية والكفاءة التشغيلية لضمان الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للمحطات. ويتعدى انتاجها السنوى عام 2021 المليون متر مكعب خرسانه جاهزة. متوقعا مضاعفة الإنتاج الخاص بهم خلال عام ٢٠٢٢ نتيجة حجم الاعمال العمرانية الكبرى والفرص الواعدة التى يتمتع بها السوق المصرى.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن شركة NCC المتخصصة فى انتاج كيماويات البناء الخاصة ب X-Calibur العالمية بموجب ترخيص من X-Calibur الدولية ، وهي شركة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة و مقرها الولايات المتحدة الامريكية و التي تقوم بتطوير المنتجات الكيماوية المتخصصة فى مجال البناء والتشييد في جميع أنحاء العالم. وقد تم بناء المصنع مطابقاً للمعايير الدولية بأفضل المعدات المتاحة في السوق اليوم.

و يقع هذا المصنع في المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة. و يقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة التى تطرح حلول لمشكلات البناء و تشمل الأضافات الخرسانية ، ترميم الخرسانة, مواد الحقن، مواد تزريع الأشاير، ملئ فواصل، مواد العزل، مواد معالجات الأسطح، الأيبوكسيات والأرضيات, والمواد لاصقة البلاط ودهانات الحماية و اهمها الدهانات المضادة للكربنة بالاضافة الى منتجات التدعيم من الكربون فايبر , كما اوضح أن الشركة تمتلك أنظمة جودة كاملة بالإضافة إلى قسم للابحاث والتطوير للوصول إلى أعلى معايير الجودة العالمية للمنتجات علاوة على توفير برامج تدريب مستمرة لمهندسيها وموظفيها التقنيين من أجل تعزيز قدراتهم وزيادة معرفتهم بكل ما يتعلق بتكنولوجيا كيماويات البناء فى العالم وذلك كجزء اساسى من استراتيجية الشركة فى التطوير والتنمية لتكون إحدى الشركات الرائدة فى تقنيات كيماويات البناء الأقل تأثيرا على البيئة.