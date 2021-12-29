شكرا لقرائتكم خبر عن موبيكا تعلن عن بناء وتطوير مدارس وطنية متميزة بالشراكة مع الصندوق السيادي ومجموعة GEMS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماشياً مع رؤيه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى التعليم وبدعم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أعلنت شركة موبيكا بدء رحلة بناء وتطوير مدارس وطنية متميزة جنباً إلى جنب مع شركائنا الصندوق السيادي ومجموعه مدارس GEMS على أساس إدخال التكنولوجيا في تعليم الطلاب بداية من مرحلة رياض الاطفال.

وقال بيان للشركة: إننا نؤمن بأن الاعتماد على التكنولوجيا يجب ألا يقتصر على التعليم العالي أو الصناعات التكنولوجيه فقط بل يجب أن يمتد ليشمل الطريقه التي يتعلم بها الطلاب لإخراج مواهبهم ويحقق احلامهم.

ومع كل التطورات المثيره للإعجاب التي تشهدها مثلMetaverse،Blockchain والأهم الجيل الثالث للإنترنت فإن العالم بصدد أن يشهد ثوره تكنولوجيه جديده تمكن لكل الدول أن يكون لديها الفرصه للنهوض الي الأمام، فلنبدأ لجعل وطننا مصر جاهزاً للدخول إلى هذا المعترك، ومن ثم الاستعداد الى القياده.

إن شركه موبيكا باستثماراتها وبالتعاون جنبا إلى جنب مع مجموعة مدارس GEMS والصندوق السيادي للحكومة المصرية سوف تبدأ في بناء مدرستين لاستيعاب 5000 طالب في مدينة السادس من أكتوبر والتي يتوقع تشغليها بحلول 2023، ولن ندخر جهداً للحصول علي شركاء متخصصين في مجال التكنولوجيا لخلق بنية جيدة لإدارة I-LERN للطلاب أثناء الدراسه وبعد التخرج فعلي سبيل المثال فإن شركه ONE STOP (إحدى استثمارات شركة موبيكا) سوف تساعد في التوظيف اللائق للخرجين بوظائف راقيه.

إننا نتمنى أن يتطور هذا الإنجاز ليشمل عشرين مدرسة بدلاً من مدرستين وذلك في المستقبل القريب لبناء جيل يمكن ترك بصماته على العالم.