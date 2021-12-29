شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصناعية: إجراء 10797 حملة تفتيشية على جودة المنتجات خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية، إجراء 10797 حملة تفتيشية على جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية والتفتيش على المخطط علي جودة المنتجات وخارج المخطط ومراكز الخدمة والصيانة، وفي سياق المعلومات التالية ننشر أهم المعلومات عن أداء الرقابة الصناعية:

عمل 2443 دراسة سماح مؤقت ودروباك و146 دراسة فنية متنوعة.

إصدار 3626 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.

اعتماد وتجديد 998 مركز خدمة وصيانة (خدمة ما بعد البيع) وعمل 79 إذن تسجيل مطابع تعمل في مواد التغليف والتعبئة.

إصدار 17 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

تقديم 19 ألف استشارة لإدارات المرور وجهات مختلفة.

عمل 267 حملات رقابية موسمية متنوعة على 1009 مصنع وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات .