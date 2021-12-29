شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الكفاية الإنتاجية: تخريج 14300 طالب وطالبة بنظام التلمذة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الكفاية الإنتاجية عن تخريج 14300 طالب وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية)، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة خلال العام الدراسي 2020/2021، كما تم قبول 18633 طالب بالصف الأول منهم 9006 طالب بمراكز التدريب و9627 طالب بمحطات التدريب، وفيما يلي أبرز المعلومات عن نشاط مصلحة الكفاية الإنتاجية:

تطوير 10 برامج تدريبية منها للصف الثالث وللصف الاول كبرنامج معدل وبرنامج جديد.

تطوير 10 مهن تضمنت تصنيع الاسطمبات والصيانة الميكانيكية واعمال الصاج والاثاث المعدنى ولحام المعادن وفنى بصريات وتمديدات شبكات المواسير الصناعية والصحية وصيانة واصلاح الاجهزة المنزلية والالوميتال وماكينات ورش وصيانة سيارات.

استحداث 9 مهن تضمنت تصنيع منتجات الالبان والملاحة والنقل البحرية وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية والبرمجيات والتطبيقات الصناعية وتصميم الجرافيك وبرمجة مواقع الانترنت والحرف اليديوية ومهنة تشكيل المعادن وتصنيع الحلى ومهنة طباعة السلك اسكرين ومهنة التطريز اليدوى ومهنة تشكيل الزجاج.

افتتاح معمل AutoCAD & Solid work بطره الاسمنت جنوب القاهرة.

تجهيز 55 مركز تدريب وموقع ادارى موزعة على 18 محافظة بالأثاث والمعدات الحديثة والاجهزة والادوات اللازمة.

فيما يتعلق بالتدريب العملي والتطبيقي، تم توزيع 9667 طالب وطالبة من الصف الثالث بمراكز التدريب على عدد 749 شركة صناعية بجميع المناطق التدريبية بمحافظات مصر.

فتح 22 محطة تدريبية جديدة منها 6 افرع لمحطات تدريبية قائمة بالتدريب سابقا تقوم بتدريب عدد 23134 طالب وطالبة بالسنوات الثلاثة.

إنشاء بوابة إلكترونية للمصلحة تشمل بيانات مراكز ومناطق المصلحة وبيانات المحطات التدريبية وميكنة خدمات المصلحة للطلاب والجمهور، إلى جانب كونها منصة تعليمية بها كتب اليكترونية وفيديوهات تعليمية ونماذج محاكاة وبنك أسئلة للطلاب.

تنفيذ عدد 144 برنامج تدريبي لعدد 602 متدرب من العاملين بالشركات الصناعية والعاملين بالمصلحة.

استكمال انشاء مركز كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

التعاون مع مؤسسة أم حبيبة لادخال مهنة الطاقة الكهروضوئية والمتجددة لمركزي أسوان وكوم أمبو.

الشراكة مع شركة ABB لتطوير مهن التحكم الآلي بمراكز التدريب المهني بالحوامدية وشبرا ودار السلام والعاشر من رمضان والإسكندرية.

الشراكة مع شركة سيمنز لتطوير مركز التكنولوجيا المتميز بالأميرية لصالح مشروعات الشركة في العين السخنة.

الشراكة مع شركة BTM للأزياء لإدارة وتشغيل مركز التدريب المهني بحي الأسمرات.

التعاون مع مركز تحديث الصناعة لاعتماد المصلحة كجهة تقديم خدمة تدريبية لرعف كفاءة العاملين بالشركات الصناعية. ·

التعاون مع مشروع دعم التشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي فى إنشاء مرصد للمعلومات باسوان بالاضافة الى المراصد بكل من العاشر من رمضان والإسكندرية وإعداد قاعدة بيانات الخريجين لربط المشروع بتوظيف الخريجين.

التعاون مع جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين المصلحة ووحدة الاوزون التابعة لجهاز شئون البيئة لتضمين اشتراطات الوحدة فيما يخص التعامل الآمن مع وسائط التبريد الجديدة في السوق بأعمال الصيانة والاصلاح لأجهزة التبريد وتكييف الهواء حيث تم اختيار عدد 10 مدربين من المصلحة واعطائهم شهادة مزاولة مهنة كمدربى مدربين. ·

التعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنميةLEAD والمجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو لتنفيذ مبادرة (اتعلم صح أدهن صح) والتى استهدفت تدريب عدد 1500 من الشباب والفتيات من سن 18 الى 40 سنة والراغبين فى تعلم مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب.

توقيع بروتوكول تعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة كمبادرة لتأهيل الشباب وتوفير 1000 فرصة تدريبية للشباب في نطاق مراكز محافظة الغربية كمرحلة أولي لتنفيذ المبادرة واختيار الدورات التدريبية في مهن أساسيات تبريد وتكييف وألوميتال وإصلاح الأجهزة المنزلية وألواح كهربائية وبرادة وشبكات مواسير وصيانة كهربائية.

توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية النهضة للتنمية لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة لتحسين الصورة الذهنية للمصلحة لدي المواطنين وتنفيذ المبادرة في مدن (طنطا – المنصورة – المحلة الكبرى) واختيار الدورات التدريبية في مهن (تبريد وتكييف – لحام المعادن – خراطة المعادن – الملابس الجاهزة).

توقيع بروتوكول تعاون مع شركة التوريدات العام لتنفيذ دورات قصيرة بمركز دمياط فى مجال الاخشاب.

توقيع برتوكول تعاون مع جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية (مركز تدريب بشاير الخير) للتدريب التطبيقى .

توقيع برتوكول تعاون لمحطة تدريبية جديدة تابعة للمصلحة بمدينة السادات كأول محطة بمحافظة المنوفية في مجالات (الكهرباء والصيانة الالكترونية وصناعة لمبات الليد) .

تنفيذ بروتوكول تعاون مع إدارة التدريب بوزارة الإنتاج الحربى لتدريب طلاب الفرقة الثانية والثالثة بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لإجمالى عدد 48 طالب.

تسويق 277 خريج فى مجال اللحام – الصاج – اجهزة منزلية – ملابس جاهزة فى بورسعيد – جنوب الصعيد – الشرقية - الوجه البحرى – الاسكندرية – القاهرة –الجيزة.