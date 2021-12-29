شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة: 683 شركة استفادت من 1749 خدمة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مركز تحديث الصناعة 1749 خدمة لعدد 683 شركة مستفيدة فى مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.9 مليون جنيه، وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والجلود والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة، وفيما يلي أبرز المعلومات عن خدمات تحديث الصناعة:

دراسة 126 مخرج بحثي لتحديد إمكانية تسويقها وتشبيكها بالمجتمع الصناعي ·

بناء قدرات رواد الأعمال لعدد 232 مستفيد فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية.

المساهمة فى استحداث نحو 40 تصميم جديد للمنتجات اليدوية وساهم أيضا فى ضم 13 وحدة إنتاجية في قطاع الحرف التراثية للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

مساندة 236 شركة للحصول على تمويل من القطاع المصرفى، وكذا تقديم 61 خدمة مالية للشركات.

فى إطار مبادرة حياة كريمة، تم حصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات الصناعية تضمنت 160 شركة فى قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية والنسيجية والهندسية والطباعة والتغليف إلى جانب قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية وذلك لمساعدتها على المشاركة فى المبادرة.

توقيع بروتوكول مع شركة استراتيجيك للادارة والتسويق الاماراتية وكرييتف ايجبت بشأن توريد بعض المنتجات المتميزة للجناح الصري باكسبو 2020 دبي.

توفير 107 فرصة تصديرية لـ 40 شركة مستفيدة للتصدير لعدد من الاسواق العربية والافريقية والاوروبية.

إعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشأة صناعية و110 مورد بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى حيث تم التفاوض مع 53 منشاة صناعية و74 مورد محلى لاحلال المنتجات المستوردة، وتم ادارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين ·

إعداد دراسات وردود فنية بشأن مقترحات لتعميق التصنيع المحلى واحلال الواردات تضمنت 6 دراسات في مجالات المواد الغذائية وصناعة الرمان وصناعة السكر وصناعة غزول البوليستر وانتاج الوجبات المدرسية ومبادرة دعم صغار الصيادين.

في إطار مبادرة حصر المصانع المتعثرة والمتوقفة والمغلقة، تم حصر 362 مصنع وتحديد اسباب تعثرها وذلك بمحافظتى قنا وسوهاج.