شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار الذهب 2% في المعاملات الفورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في تداولات ضعيفة مع ارتفاع الدولار واستقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة، لكن الأسعار ظلت فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1802.67دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1803 دولارات.