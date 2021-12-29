شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع مصانع كيما.. ملحمة وطنية في جنوب مصر تكلفت 11.6 مليار جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الفرح بين آلاف العاملين بمجمع مصانع شركة كيما في أسوان، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصانع "كيما 2 " أمس ، حيث أعربت قيادات الشركة والعاملين بها عن سعادتهم الغامرة لتفقد الرئيس لمجمع المصانع العملاق الأكبر في مصر والشرق الأوسط في صناعة الأسمدة والكيماويات، والذى أقيم على مساحة 60 فدانا وتكلف 11.6 مليار جنيه .





من جانبه وجه المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الشكر والتقدير والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتفقده وافتتاحه مجمع مصانع كيما المقام بأحدث تكنولوجيا في صناعة الأسمدة ، لافتا أن افتتاح الرئيس للمصانع أضفى حالة من البهجة على قيادات الشركة القابضة وشركة كيما وآلاف العاملين .





أوضح عماد الدين مصطفى لـ ”الخليج 365” أن مجمع مصانع كيما من أكبر مشروعات الأسمدة فى الشرق الاوسط ، حيث أقيم مشروع إعادة تأهيل شركة كيما للأسمدة (الأمونيا-اليوريا) بمحافظه أسوان لسد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة. بالإضافة إلي إنشاء مدينه صناعية كاملة في أسوان، والتي تساهم في خلق فرص عمل في صعيد مصر .

وقال إن نجاح التطوير حول شركة كيما من شركة صدر لها قرار بالإغلاق في عام 2003 بسبب الخسائر المتراكمة وعدم جدوى تشغيلها، إلى شركة تستهدف تحقيق أرباح من بعد الخسائر المتراكمة بالاستمرارية في الإنتاج والتشغيل من خلال ضخ استثمارات بها بنحو 11.6 مليار جنيه لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والامونيا، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الشركة خلال العام الجارى إلى حوالي 4.5 مليار جنيه تزيد تدريجياً لتصل الى حوالي 6 مليار جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك. وأغلب صادرات المصنع الجديد توجهت إلى افريقيا والهند، على الرغم من الظروف الصعبة عالميا نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها بشكل مباشر على الصادرات.





المصنع ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات ويوجه جزءا كبيرا منها للتصدير بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطنى، ولا سيما انه تم تنفيذه بأحدث تكنولوجيا عالمية ونفذته شركة تكنومينت الإيطالية .

ومن جانبه وجه المهندس محمد حسنين رضوان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كيما الشكر الرئيس السيسى لافتتاحه المصانع وتفقدها نيابة عن آلاف العاملين في المصانع بمحافظة أسوان، لافتا فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن استقرار الحالة الفنية للمصانع في الفترة السابقة وكذلك زيادة الأسعار العالمية، ساهمت فى زيادة إيرادات الشركة، مما انعكس على نتائج أعمالها ، مشيدا بالدعم الكبير من قبل الدولة.





وأضاف أن مصانع الأسمدة على رأسها كيما تركز بشكل كبير على زيادة الصادرات لدول القارة السمراء والاتحاد الاوروبى، ولا سيما فى ظل تزايد الطلب العالمى على السماد عامة وكذلك ارتفاع سعره بشكل كبير، على مستوى العالم.

وقال ان المصنع مقام على مساحة 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصه عمل، ويضم 3 قطاعات هي المرافق والخدمات، و مصنع الامونيا، ومصنع اليوريا ومحطة التعبئة.

وتابع محمد حسنين رضوان ، بأن الشركة بصدد بدء عملية تطوير وتحديث مصنع كيما القديم والذى يقوم بإنتاج الامونيا واليوريا بما سيزيد من العوائد للشركة وللمساهمين عقب الانتهاء من عمليات تطويره وتحديثه.

من جانبه أشاد المهندس عماد حمدى عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات بافتتاح الرئيس السيسى لمجمع صناعات كيما التي تعد من اهم الشركات الوطنية المنتجة للأسمدة والكيماويات ، لافتا ان التوسع في تدشين المصانع يرسخ لتوطين الصناعة في مصر مما يقلل من فاتورة الاستيراد بشكل كبير .

أوضح عماد حمدى ان مصنع كيما 2 ينتج 1220 طن من الأمونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 الف طن/ سنوياً و300طن امونيا توجه الى المصنع القديم لإنتاج 120 الف طن/ سنوياً من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة ،100 الف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتي وذلك باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء وذلك ساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية .



