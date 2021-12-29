البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2082 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14191 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4710 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3237 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 4036 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المشروعات الصناعية والهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بالم هيلز للتعمير، مليون سهم، 25 ألف سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 300 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، القابضة المصرية الكويتية 420 ألف سهم، 75.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 7 آلاف سهم، 601.5 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 7 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مصر للفنادق، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 300 ألف سهم، 5400 سهم، 536 سهم، 214 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المنصورة للدواجن، مستشفى النزهة الدولي 500 ألف سهم، 15379 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.10%.

في سياق آخر أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد المركز المالي ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر عام 2021، وحققت الشركة صافي ربح قدره 37.35 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 32.74 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، كما وافق المجلس على اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة الخاص بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 25 مليون جنيه ليصبح رأس مال المال المصدر والمدفوع من 125 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بعدد 2.5 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات بواقع ربع سهم لكل سهم.

كما أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطى، تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 38.222 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 37.109 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.113 مليون حنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من شركة ماونتن فيو وذلك للشراكة في تطوير أرض مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدان، كما وافق المجلس على طرح منطقة (الشولاند سابقًا-منطقة حديقة الطفل) داخل منتزه مصر الجديدة السياحي (الميرلاند سابقًا) للإيجار، وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ إجراءات الطرح واعتماد نتيجة الترسية.

أضافت الشركة، أن العرض المقدم من شركة ماونتن فيو يتضمن سداد دفعة مقدمة 1.4 مليار جنيه موزعة بين نسبة 50% فور التوقيع، ونسبة 50% خلال 18 شهرًا، وتبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 397 مليار جنيه وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها حوالي 119 مليار جنيه، فيما تبلغ نسةة الماركة في الإيرادت لشركة مصر الجديدة 30%، والحد الأدنى المضمون 80 مليار جنيه تقريبًا، وتبلغ مدة تطوير المشروع 15 عامًا وتبلغ مدة تحصيل عوائد المشروع من 23 إلى 25 عامًا.