شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية تبدأ تلقى طلبات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء تلقي لجان سيدات الأعمال بالغرف التجارية بكافة المحافظات لطلبات قروض مستورة والبرامج التمويلية الأخرى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي وقع بشأنها الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والتي تأتي ضمن مساهمة الغرف التجارية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل وتمكين المرأة المعيلة وتمكين المرأة اقتصاديا بكافة المحافظات .

وقالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية أن اللجنة قررت عمل حصر شامل لكافة الطلبات التي تم تقديمها لحصر تلك المشروعات قطاعيا وجغرافيا للتكامل بينها وبين المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل وإتاحة فرص تسويقية لمنتجات تلك المشروعات في الأسواق الداخلية والخارجية .

وأضافت أن لجان سيدات الاعمال بالمحافظات ستعكف خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة علي استقبال كافة طلبات التمويل الجديدة والرد علي استفسارات أعضاء وعضوات الغرف التجارية بالمحافظات حول اليات تقديم التمويل والمساهمة في إعداد المستندات المطلوبة لتسهيل اجراءات الحصول علي التمويل طبقا لما تم الاتفاق عليه مع بنك ناصر الاجتماعي .

وأضافت خلال اجتماع موسع بمثثلي بنك ناصر بحضور عضوات اللجنة العامة لسيدات الأعمال أن هناك تواصل مستمر مع ادارة البنك لحل كافة المعوقات التي قد تظهر خلال تنفيذ البروتوكول وتسهيل الإجراءات اللازمة منذ بدء تنفيذه، مشيرة إلي أن بنك ناصر قد وضع حزمة من البرامج التمويلية لتغطية التمويل اللازم لكافة أنواع المشروعات والتي تتناسب مع نوعية النشاط بمعدل فائدة يتناسب مع طبيعة القروض والهدف منها والذي يأتي في الأساس لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات والمساهمة في تقنين أوضاع القطاع الاقتصادي غير الرسمي والمساهمة في توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة وتمكينها اقتصاديا .

ومن جانبها قالت النائبة رقية الهلالي نائب رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال أنه هناك إقبالا كبيرا في كافة المحافظات للحصول علي برامج التمويل المتفق عليها بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبنك ناصر لما تتمتع به من مرونة وانخفاض في سعر الفائدة ومرونة فترات السداد .

وحضر الاجتماع من لجنة سيدات الأعمال كل من النائبة رقية الهلالي النائب الأول لرئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال وممثلة محافظة سوهاج، هبة فيصل مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للتعاون الدولي، الدكتورة فاطمة عبد المنعم عن محافظة الغربية، نهلة إبراهيم عن محافظة الشرقية، أمال محمود عن محافظة الإسماعيلية، نادية أبو قرمة عن محافظة جنوب سيناء ودينا مصطفى عن محافظة شمال سيناء كما مثل بنك ناصر كلا من أحمد القاضي مستشار التسويق ورشا جمال مسؤولة الائتمان بإدارة بنك ناصر الاجتماعي .