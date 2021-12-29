الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-12-2021

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القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر صرف اليورو بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.64 جنيه للشراء، و17.80 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.70 جنيه للشراء، و17.83 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.67 جنيه للشراء، و17.83 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.74 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.74 جنيه للشراء.

 

17.85 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.64 جنيه للشراء.

 

17.80 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر17.64 جنيه للشراء.

 

17.80 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.67 جنيه للشراء.

 

17.83 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة17.69 جنيه للشراء.

 

17.83 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.69 جنيه للشراء.

 

17.83 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.71 جنيه للشراء.

 

17.83 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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