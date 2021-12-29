شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود "حماية المنافسة" للتكامل بين دول المنطقة لمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على اتخاذ العديد من الخطوات خلال عام 2021 نحو تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية وتعزيز التنسيق بينهم في مجال حماية المنافسة وتبادل الخبرات اللازمة في هذا المجال وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات كان على رأسها التقدم بمقترح لإعداد وإنشاء شبكة المنافسة العربية ArabCompetition Network (ACN).

الخطوات الأولى نحو إنشاء شبكة المنافسة العربي

في الأول من ديسمبر الجاري، استعرض الدكتور محمود ممتاز –خلال ترأسه الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية- آليات إنشاء شبكة المنافسة العربية، وأهدافها، حيث أكد أنه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية فقد ارتأى الجهاز ضرورة إدراج آلية تنفيذية تضمن تبادل الخبرات والتجارب حول سياسات المنافسة بالدول العربية، وتقديم الدعم الفني للدول الأطراف في مجال التشريعات والسياسات الخاصة بالمنافسة، وهو المقترح الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من جميع الحاضرين والمشاركين في اجتماع فريق الخبراء.

وأكد الدكتور محمود ممتاز؛ على أن إنشاء شبكة المنافسة العربية تأتي في إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها، وذلك في إطار السعي لخلق مناخ إيجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي ومن خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة في الدول العربية والعمل على موائمة التشريعات بين الدول الأعضاء، خاصة مع أهمية سياسات المنافسة في تطوير وتنمية التبادل التجاري كونها عنصرا أساسيا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفي إطار السعي نحو الوصول للتكامل الاقتصادي العربي.

ورش عمل ولقاءات مع ممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربي

في 28 فبراير 2021، استقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدًا من جامعة الدول العربية برئاسة الوزير المفوض الدكتور بهجت أبو النصر - مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ‎وتم مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين أجهزة المنافسة بالدول العربية، وتبادل المعلومات والخبرات مع كافة الدول الأعضاء، وعرض التجربة المصرية في مجال المنافسة ومشاركة الخبرات المكتسبة للعاملين بالجهاز مع أعضاء أجهزة المنافسة النظيرة.

وفي 8 مارس 2021، أبدى الجهاز استعداده للتوقيع على المشروع المرفق لمذكرة تفاهم في "مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية" بين كل من جهاز حماية المنافسة المصري والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

وفي يومي 23 و24 مارس 2021، استضاف جهاز حماية المنافسة المصري "منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية" بالشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

وفي يومي 7 و8 إبريل 2021، تم انتخاب الدكتور/ محمود ممتاز بترأس جلسات الاجتماع الرابع عشر لفريق حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية.

وفي 8 أبريل 2021، نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، حوارًا إقليميًا حول "دور سياسة المنافسة في دعم الانتعاش الاقتصادي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا"، وذلك بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وبحضور ممثلي أجهزة المنافسة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية.

وفي 2 يونيو 2021، قام الجهاز بإعداد والمشاركة بعرض تقديمي حول التجربة الخاصة بجهاز حماية المنافسة المصري خلال الاجتماع الخامس عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة.

وفي 15 سبتمبر 2021، استقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدًا رفيع المستوى من جهاز حماية المنافسة بدولة الكويت الشقيقة ضم كلٍّ من: الدكتور عبد الله صالح العويصي – المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت، وناصر الشامي – رئيس قسم الشئون الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت، وعقدت ورشة عمل لمدة ثلاثة 3 أيام، تم خلالها استعراض تجربة مصر في مجال سياسات المنافسة، واطلاع الوفد الكويتي على الإدارات المختلفة بالجهاز، وأدوات إنفاذ القانون، وإجراءات البحث والتقصي والتحليل، وكيفية تحديد أولويات عمل الجهاز والدراسات الاقتصادية، وإنشاء قواعد البيانات للقطاعات السوقية المختلفة، وكيفية تقدير الغرامات والتصالح، وكيفية تطوير الأدوات والطرق لمواجهة الممارسات الاحتكارية بأشكالها كافة.

وفي 30 نوفمبر 2021، استقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، زهران بن سالم المحروقي – مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عمان، وتم الاتفاق على البدء في إعداد مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن وضع برامج تدريبية لتدريب العناصر البشرية بمركز حماية المنافسة بسلطنة عمان وتأهيلهم، وتبادل المعلومات والخبرات.

وفي 1 ديسمبر 2021، استقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدد من أعضاء الجهاز كل من رضا بن محمود – رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، وفريد الولهازي – مقرر مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، وتم الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون ووضع آليات جديدة تضمن تبادل الخبرات في مجال حماية المنافسة بين الدولتين.