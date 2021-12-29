شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم في السوق المصري اليوم الأربعاء.. الضأن بـ 140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الشعبة في تقرير لها، أن سعر الكندوز بين 145 إلى 165 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 120-140 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظ.
شعبة القصابين في الغرفة التجارية أعلنت في وقت سابق أن هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم الضأن ليبدأ من 150 إلى 185 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين، وذلك مع ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر نتيجة أزمة التضخم العالمية.
وتحرص الحكومة المصرية على طرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة.