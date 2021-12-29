شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السادس على التوالي .. أسعار النفط ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي اليوم الأربعاء مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش.

ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 في المئة إلى 79.17 دولار للبرميل.

وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.

وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر تشرين الثاني، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثلا ملاذات آمنة. ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.