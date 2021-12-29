شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف جميل للسيارات تدشن «رالي جميل» أول رالي ملاحي مخصص للسيدات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استناداً إلى الإرث العريق الذي تتمتع به، وتماشيا مع التوجهات السامية بدعم تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات، أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة عن تدشين «رالي جميل» أول رالي ملاحي مخصص للسيدات في المملكة.

وتهدف عبداللطيف جميل للسيارات بالتعاون مع عبدالله باخشب من تنظيم هذا السباق إلى دعم توجهات الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بتمكين المرأة السعودية، خصوصا في رياضة السيارات كإحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030، كما تمتد أهداف عبداللطيف جميل للسيارات لتشمل دعم جهود الدولة فيما يتعلق ببرامج جودة الحياة، الذي يهدف لتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية.

وفي تعليقه على تدشين «رالي جميل»، قال منير خوجة، المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات: «نفتخر اليوم في عبداللطيف جميل للسيارات بتدشين «رالي جميل»، الذي سوف يرسم ملامح جديدة ومميزة لرياضة السيارات النسائية في المملكة، ولطالما كانت عبداللطيف جميل للسيارات من السباقين في دعم وتبني العديد من الفعاليات البارزة في رياضة السيارات تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وخير مثال على ذلك ما شهدناه خلال السنوات الماضية من تنظيم بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية ورالي حائل الدولي، وسوف نشاهد المزيد -بإذن الله- خلال السنوات القادمة».