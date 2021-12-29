شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تستعد لبداية السنة مع عروض العد التنازلي حصريا عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في سعيها المستمر لإعطاء الأولوية لسلامة المتسوقين، أطلقت رائدة التجزئة لولو السعودية للأسواق الكبرى حملة «عروض العد التنازلي» التي تروج لعروض الإنترنت الحصرية على موقعها الإلكتروني www. luluhypermarket.com وتطبيق الهاتف من 29 ديسمبر 11 مساءً حتى منتصف الليل في 31 ديسمبر، ويقدم العرض مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة بأسعار مخفضة ويستمر لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع العام الجديد. وقال شهيم محمد، مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى تعليقًا على الحملة: «نحن على استعداد تام لأن نكون جزءًا من احتفالات نهاية السنة من خلال تقديم عروض مذهلة على أساسيات المنزل والأطعمة الطازجة والخضار والفواكه والمخبوزات والهدايا وغيرها الكثير، وبفضل حملة التطعيم الناجحة فإننا نتوقع استجابة جيدة من متسوقينا». ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات مذهلة على مجموعة من الأصناف في 29، 30، 31 من ديسمبر في الموقع الإلكتروني. وأضاف شهيم محمد: «لقد قررنا إبقاء هذه الحملة عبر الإنترنت لدعم المبادرات الحكومية بشأن احتياطات السلامة».