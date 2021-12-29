شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حقق قطاع البترول استقرار كامل فى إمدادات الوقود محلياً2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت وزارة البترول والثروة المعدنية الاستقرار الكامل للسوق المحلى خلال عام 2021 حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، هذا وقد بلغ إجمالى ما تم استهلاكه حوالى 8ر75 مليون طن بزيادة نسبتها 6% على العام السابق، وذلك كما يلى:

أولاً: المنتجات البترولية:

بلغت كمية استهـلاك المنتجـات البتروليـة حوالى 8ر27 مليون طن، منها كمية تبلغ حوالى 6ر8 مليون طن تم استيرادها قيمتها حوالى 3ر5 مليار دولار خلال هذا العام لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى، وقد زاد استهلاك المنتجات البترولية عن العام السابق بنسبة حوالى 9ر6%.

ثانياً: الغاز الطبيعى

تم تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام بكمية بلغت حوالى 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 60% من إجمالى استهلاك الغاز