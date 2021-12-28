شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بنحو 1.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الاجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر في ظل تكهنات بعدم تأثر الطلب على الخام بانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بنسبة 8ر1% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر. وشكل ارتفاع حركة الطيران في الولايات المتحدة مؤشرا على قوة الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة.

وفي حين وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى مستوى قياسي أمس، خفضت الولايات المتحدة فترة العزل الصحي للأمريكيين المصابين بفيروس كورونا المستجد بمقدار النصف إلى 5 أيام. كما أعلنت بريطانيا أنها لا تعتزم فرض أي قيود جديدة بسبب كورونا قبل نهاية العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار النفط تتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب سنوية لها خلال العام الحالي منذ أكثر من 10 سنوات، مع تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة كورونا. كما ستستكمل الأسعار خلال الأسبوع الحالي الربع السابع على التوالي من الارتفاع لتسجل أطول فترة ارتفاع مطرد منذ 1983 على الأقل بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2ر1% إلى 46ر76 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1% إلى 37ر79 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل.