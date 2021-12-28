أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-12-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.996 مليار جنيه.





البورصة تربح 3.03 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.996 مليار جنيه. البورصة تربح 3.03 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.996 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم البدر للبلاستيك، المشروعات الصناعية الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 330 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.51% والعرب على 8.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 103 مليون جنيه، مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 11913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 14178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4703 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2181 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1139 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المشروعات الصناعية والهندسية، 42649 سهم، 1.6 مليون سهم، 189.8 مليون سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المنصورة للدواجن 215 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية (ماريديف)، القابضة المصرية الكويتية 330 ألف سهم، 74.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المشروعات الصناعية والهندسية، 42649 سهم، 1.6 مليون سهم، 189.8 مليون سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المنصورة للدواجن 215 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية (ماريديف)، القابضة المصرية الكويتية 330 ألف سهم، 74.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 15 ألف سهم، 38 ألف سهم، 122 ألف سهم، 254.9 ألف سهم، 189.8 مليون سهم، 512.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 11759 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 2450 سهم.





أسهم خزينةأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.09%.





مصر الجديدة للإسكان أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة لجنة البت والترسية، بشكل مبدئي على شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري للشراكة معها في تطوير مشروع هليوبارك، منوهة إلى أن هذا الاختيار يعتبر مبدئيًا وهو مرهون بموافقة مجلس إدارة الشركة. مصر الجديدة للإسكان أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة لجنة البت والترسية، بشكل مبدئي على شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري للشراكة معها في تطوير مشروع هليوبارك، منوهة إلى أن هذا الاختيار يعتبر مبدئيًا وهو مرهون بموافقة مجلس إدارة الشركة.

مصر للألومنيوم أعلنت شركة مصر للألومنيوم، توقيع التعاقد الاستشاري بين شركة مصر للألومنيوم والمجموعة الهندسية الإستشارية سيجمان للبدء في دراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات.

أضافت الشركة، أن القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات مشروع هليوبارك تبلغ 397 مليار جنيه تحصل على مدار نحو من 23 إلى 25 عامًا، وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها ما يقرب من 115 مليار جنيه.