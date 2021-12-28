شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.31%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.93%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.16%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.02%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.71%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.59%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.475.

كما ارتفع قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.11%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.73%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.58%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.21%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.04%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.996 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 330 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.51% والعرب على 8.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 103 مليون جنيه، مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 11913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 14178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4703 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2181 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1139 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.