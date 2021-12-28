شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي دايف فاروس: الترويج لمعرض "AUTUNE SHOW2022" فى أوروبا وأمريكا والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الله المدير التنفيذي لسكاي دايف فاروس أن معرض" AUTUNE SHOW2022"، سيتم الترويج له على مستوي واسع في البلدان الأوروبية والعربية وكذلك امريكا، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر ترويج سياحي لمصر خاصة أنه مقام في مدينة العلمين الجديدة، لأن سياحة المعارض والمؤتمرات يزداد فيها انفاق السائح بنسبة 30%.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم في القاهرة، أنه خلال يناير القادم وكذلك شهر مارس 2022 هناك حدثين في دبي سيتم العمل على الترويح لمعرض" AUTUNE SHOW2022".

وأشار إلي أهمية إلقاء الضوء على صناعة السيارات المعدلة في مصر ، وسيجري تكثيف الجهود لخروج هذه الصناعة إلي النور الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق من أجل إقامة 27 فعالية مختلفة حتى يوم انطلاق أول معرض في مصر وافريقيا للسيارات والموتوسيكلات المعدلة

وكانت شركة سكاي دايف فاروس أعلنت استهداف 50 ألف مشارك ليكون المعرض في المستقبل ضمن أهم 5 معارض في العالم، واختيار مدينة العلمين الجديدة يعطي ميزات للمعرض، وكذلك ستكون الدورة الأولي للمعرض هي الأهم في الشرق الأوسط خاصة أن المعرض هو الأول في مصر وأفريقيا.

وأضافت الشركة خلال فيلم دعائي، أن المعرض على مساحة 20 ألف متر منها 5 آلاف للمعرض و 15 ألف متر للفعاليات المقامة على هامش المعرض، كما سيتم الإعلان عن جائزة على هامش المعرض لأحد السيارات المعدلة وستكون الجائزة باسم " AUTUNE SHOW"