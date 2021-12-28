شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عملة البتكوين إلى أقل من 50 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أقل من 50 ألف دولار للوحدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وهو ما يراه بعض المحللين أساسا لتقييم آفاق أكبر عملة رقمية في العالم خلال العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بتكوين تراجعت اليوم بنسبة 5ر4% حيث جرى تداولها بسعر 3ر49 ألف دولار للوحدة الواحدة حتى الساعة الثامنة و40 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك.

كما تراجع سعر إيثر ثاني أكبر عملة رقمية في العالم ومؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة بأكثر من 3% اليوم.

وفقدت العملات الأصغر مثل سولانا وكاردانو وبولكادوت بعض مكاسبها اليوم، بحسب موقع كوين جيكو المعني بمتابعة سوق العملات الرقمية.