شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل: الأنشطة العقارية حققت نمواً 6% من الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، إن نطاق التشغيل والبناء حقق خلال العام ارتفاع كبير في الأنشطة العقارية، مبينا أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، حيث سجلت الانشطة العقارية خلال النصف الأول نمواً بنسبة 6% من نسبة الناتج المحلي.

وأشار إلى أن القطاع الإسكاني سجل أكثر من 375 ألف وحدة متنوعة، فيما سجلت أعداد الأسر الجديدة أكثر من 100 ألف أسرة سنويا، كما تشير الدراسات إلى أن السوق سيشهد خلال السنوات الخمس القادمة نمواً كبيراً.

جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" بنسخته الثانية، والذي يستمر حتى 31 ديسمبر، في قاعة المؤتمرات، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري.

ويسلط المشاركون الضوء على ستة محاور رئيسة، وهي: "مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية".

ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.