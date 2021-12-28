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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية، نظم لقاء بعنوان «كيف تحقق الميزة التنافسية للمشروع؟»، حول استراتيجيات بورتر للمساعدة في تحديد الميزة التنافسية وكيفية صناعة الميزة للعلامة التجارية. وناقش اللقاء عددا من المحاور، منها الميزة التنافسية والتركيز عليها، وإمكانية استراتيجيات «بورتر» على تحديد الميزة التنافسية، واختيار سوق لا تخدمها الشركات الكبيرة، ومعوقات الميزة التنافسية؛ ومناقشة المعوقات الداخلية التي تواجهها المنظمة.



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