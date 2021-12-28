وزير الصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بندر الخريف، رعى الحفل الختامي لتحدي «مدن تك أونلاين» 2021م، وكرم الفائزين في التحدي الذي يستهدف رفع وعي الطلاب والطالبات، بأهمية القطاع الصناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال دمج مفاهيم التعليم بالترفيه. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، إلى أن التحدي يأتي ضمن مشروع مركز «مدن تك» الذي تم تأسيسه كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية على بحيرة «مدن» في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.



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