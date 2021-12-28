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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الخطوط السعودية شاركت في الندوة التعريفية للسياحة بالمملكة التي نظمتها الهيئة السعودية للسياحة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 بجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه المشاركة، امتدادا لمشاركات عدة خلال العامين الماضيين بمدن مختلفة داخل الصين، حيث تعد من مبدأ التعاون المشترك بين الهيئة و»السعودية» في الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وأوضح مدير الخطوط السعودية في كل من الصين والفلبين وكوريا الجنوبية واليابان وبروناي، رهام زارع في كلمة بهذه المناسبة، أن رؤية المملكة 2030 كان لها دور كبير في تنويع الفرص السياحية وأصبحت محط أنظار الجميع لاكتشاف المناطق التي تتميز بتنوع التضاريس والأجواء والاستمتاع بكل ما تحتويه من عناصر ثقافية وتراثية وتاريخية.