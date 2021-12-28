آلية لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق برنامج الأراضي البيضاء بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، آلية جديدة لتسريع وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يمكن ملاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوما، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي التعاون بين «وافي» والأراضي البيضاء»، بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة.

وأوضح مدير عام برنامج الأراضي البيضاء وليد العبيدالله، أن آلية تسريع تطوير الأراضي بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» تستهدف تنظيم الأعمال بين «وافي» و»الأراضي البيضاء» فيما يتعلق بتطوير الأراضي عبر مسارات محدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية، وإصدار رخص البيع على الخارطة عند إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

وأشار الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، أن التكامل سيمكن ملاك الأراضي غير المطورة من الاستفادة من خدمات «وافي» لتسريع إنهاء إجراءات إصدار رخص البناء، واستخراج رخص الأمانة، والإسهام في إجراءات الفرز والفسوحات، وتمكين الملاك والمطورين العقاريين من زيادة المعروض العقاري المطور، وإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والإنشاء والبناء والتطوير العقاري على الخارطة، إضافة إلى ما تتطلبه أوجه التعاون والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف المشتركة بين «وافي» و»الأراضي البيضاء».

يذكر أن رسوم الأراضي البيضاء أعلن قبل أيام عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من 140 حيا سكنيا في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد.