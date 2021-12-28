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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الصناعي حصل على الشهادة الأساسية لمركز خبرة العملاء «CCOE» الصادرة عن الشركة العالمية «ساب» «SAP» والمتخصصة في الأنظمة والتطبيقات والمنتجات الخاصة بمعالجة البيانات وإدارة تخطيط الموارد؛ التي تعد إحدى أكبر شركة برمجيات في العالم. وجاء نجاح صندوق التنمية الصناعية في الحصول على هذه الشهادة، بعد أن أجرت شركة ساب «SAP» العالمية تدقيقا حقق فيه الصندوق درجة عالية في مراقبة أنشطة الدعم والصيانة اليومية، إضافة إلى قابلية تشغيل البنية التحتية، ويعد الصندوق أول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذه الشهادة.



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