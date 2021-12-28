«سالك» تستحوذ على 35% من منيرفا فودز الأسترالية

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وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سالك» المهندس سليمان الرميح أن المشروع يأتي في إطار إسهام سالك لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بخلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، ولا سيما أن المملكة تستورد أكثر من 70% من احتياجها من اللحوم الحمراء، بواقع 550 ألف طن سنويا، لافتا الانتباه إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسع استثماراتها هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019م التي تعمل في مجالي زراعة الحبوب وتربية المواشي.
يذكر أن شركة سالك تمتلك 31% من رأسمال شركة «منيرفا فودز» البرازيلية التي تدير أكثر من 25 مصنعا للسلخ في أمريكا الجنوبية، وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة حول العالم، منها السوق السعودي، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007.
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