قبل أيام من موسم رأس السنة.. ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يقترب من 800 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، 28 ديسمبر، 7 جنيهات، قبل أيام من موسم رأس السنة، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، إلى نحو 1819 دولارًا للأوقية، بارتفاع 0.39% مقارنة بختام تعاملات الإثنين ، في الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع بختام جلسة الاثنين، وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون" من ارتفاع الدولار.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الثلاثاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 683 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 797 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 910 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6376 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.