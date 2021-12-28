شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر "AUTUNE SHOW2022" أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مساء اليوم في القاهرة فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض "AUTUNE SHOW2022" أول معرض في مصر للسيارات والموتوسيكلات المعدلة، حيث يشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي شركات السيارات، ومراكز تعديل السيارات، والعاملين في مجال صناعة تعديل السيارات ومنظمي الفعاليات.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أول معرض في مصر للسيارات والموتوسيكلات المعدلة.

ويستهدف المؤتمر الإعلان التفصيلي عن فكرة معرض AUTUNE SHOW، وأسباب إقامته، وأهميته بالنسبة لمصر لكونه الأول فى مصر وأفريقيا، وكذلك يشهد المؤتمر إعلان الفعاليات التي تقام على هامش المعرض.