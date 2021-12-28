شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تُكرّم 16 شركة حائزة على شهادة «سعودي قاب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، 16 شركة، لتطبيقها إجراءات الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي قاب"، وتشجيعها على رفع جاذبية القطاع الزراعي واستدامته بالمملكة.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تسليم شهادات الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي قاب" اليوم بمقر الوزارة بالرياض، لمزارع الألبان والثروة الحيوانية والسمكية، بعد أن أتمت تلك المشاريع والمزارع تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة السعودية واستحقت الحصول على علامة الجودة "سعودي قاب" ، حيث تربط "سعودي قاب" المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها ووصولها للمستهلك.

حضر الحفل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ورئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وعدد من منسوبي "الوزارة" والسفارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص،

وأوضح مدير إدارة سلامة المنتجات الزراعية والمشرف على مشروع "سعودي قاب" بالوزارة المهندس هشام حسن برنية أنه تم اليوم تسليم 24 شهادة لشركاء النجاح بمزارع الأسماك والثروة الحيوانية، بهدف إنتاج غذاء صحي وآمن، بما يخدم حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بما فيها من تنوع بيولوجي، مؤكدة استمرار "الوزارة" في مشاريعها التنموية التي تحقق نقلة نوعية في الأمن التنموي والغذائي بالمملكة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي الذي احتل مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني، لما له من دور حيوي في التنمية الزراعية المستدامة، مشيرة إلى أن تركيز "الوزارة" قائم على قضايا سلامة وأمن الغذاء وحماية المستهلك والمحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن "الوزارة" تبنت العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج ضمن استراتيجيتها الوطنية للزراعة 2030، وبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ومنها مبادرة الممارسات الزراعية الجيدة السعودية "سعودي قاب" بالتعاون مع جامعة الملك فيصل والشركاء في المشاريع الزراعية والمزارعين.

وبين أن "سعودي قاب" تهدف إلى تحسين العمليات والممارسات الزراعية للمنتجات النباتية والحيوانية والسمكية، وترشيد استهلاك مياه الري، وتحسين استخدام المبيدات والأسمدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين صحة وجودة ومواصفات المنتجات الزراعية، وتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية عبر حصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.

إلى هذا، نوه برنة بالتطورات الهامة والمتسارعة في مجال الممارسات الزراعية الجيدة السعودية، حيث بلغت المساحة النباتية الإنتاجية المغطاة للممارسات الزراعية الجيدة "سعودي قاب" منذ انطلاق تطبيق معاييرها أكثر من 20 ألف هكتار، وبكمية إنتاج بلغت نحو 350 ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية، كالخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج بمشاريع الثروة الحيوانية بلغ نحو 308 مليون بيضة، وأكثر من 500 مليون طائر"دواجن"، ونحو 166 ألف رأس من الأبقار، تنتج نحو مليار لتر حليب، بالإضافة إلى 50 ألف طن من الأسماك والروبيان.