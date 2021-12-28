شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل ارتفاعها و«برنت» يقترب من 80 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، واقترب خام برنت من 80 دولارا للبرميل على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، وذلك بدعم من انقطاعات في الإمداد وتوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1119 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت 1.04 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 79.64 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 76.72 دولار للبرميل، وجرى تداول الخامين عند أعلى مستوى في شهر.