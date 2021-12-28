شكرا لقرائتكم خبر عن «التحلية» تنظّم مؤتمراً دولياً لتقنيات صناعة تحلية المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظّم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مؤتمراً دولياً يكشف عن أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال صناعة تحلية المياه، بمشاركة الجمعية الدولية لتحلية المياه (IDA) والخبرات العالمية والشركات المتخصصة، ليكون بمثابة خارطة طريق لإبداع مستقبل أفضل لصناعة التحلية وتحسين جودة الحياة بالاستمرار في خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب والانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع خطة المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

ويناقش المؤتمر، الذي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2022 في مدينة جدة، بمشاركة خبراء ومتخصصين يمثلون أمريكا وروسيا والبرازيل والصين وكوريا واليابان والهند، أحدث الحلول الإبداعية والتجارب الناجحة في صناعة التحلية، ويحثُ قياداتها دوليًا على مواكبة تسارع نمو هذه الصناعة بالابتكار والتطوير، ويقدم الخبراء والمتحدثون العالميون خلال المؤتمر 60 ورقة علمية تعكس التطورات التي تحققت في هذه الصناعة، إضافةً إلى الإنجازات التقنية التي تلعب دورًا محوريًا في التغلب على تحدي تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة.

وستشارك مجموعة من الشركات العالمية خبراتها في مجال ابتكارات تقنيات تحلية المياه ، وسيثري المؤتمر نخبة من المتحدثين.

ويطرح معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية خلال المؤتمر، تقنياته المبتكرة التي تعرض لأول مرة كوحدة تحلية المياه الغاطسة واسعة النطاق التي تعمل على ضغط عمود مياه البحر، ونظام استرداد الطاقة بكفاءة تزيد عن 98.5% المزود بتصميم لا يحتاج إلى مضخة تعزيز المحلول الملحي، وأغشية التناضح العكسي للمياه العذبة، مع إمكانية استخلاص تبلغ نسبتها 99.93% وإنتاجية فائقة تحتوي على هياكل نانوية مستحثة كيميائيًا، كما يستعرض المعهد أغشية تُحقق تحلية مبتكرة بتركيز يصل إلى 250 جزءاً من المليون في نظام تركيز المحلول الملحي منخفض الضغط على مرحلتين، ونظام التنظيف الموضعي لمرشحات الأسطوانة وعددًا من الاختراعات الأخرى.

وفي زيارة ميدانية للمشاركين، سيتم إطلاعهم على التقنيات المبتكرة لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية الجاري تنفيذها مع عدد من الشركات العالمية، كما سيتيح المعهد للمختصين والمهتمين الاطلاع على تقنيات جديدة تعرض لأول مرّة تخدم خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة واستهلاك الطاقة وتحقق الاستدامة المائية والبيئية والاقتصادية.