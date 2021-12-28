الاقتصاد

8 معلومات عن مصانع كيما بعد افتتاح الرئيس السيسى لها فى أسوان اليوم

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصانع كيما 2 فى اسوان بتكلفة 11.6 مليار جنيه وهو من اكبر مشروعات الاسمدة فى الشرق الاوسط، حيث ينتج 1220 طن من الأمونيا و1570 طن يوريا يوميا تعرف على تفاصيل المشروع فى 8 نقاط.

 

1- تم ضخ استثمارات بنحو 11.6 مليار جنيه لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والأمونيا.

 

2- ومن المتوقع أن تصل مبيعات المصنع خلال العام الجارى إلى حوالي 4.5 مليار جنيه .

 

3- ستزيد تدريجياً لتصل الى حوالي 6 مليارات جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك.

 

 4- المصنع ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات ويوجه جزء كبير منها للتصدير.

 

5- ينتج 1220 طن من الأمونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 الف طن/ سنوياً .

 

6- منها 300 طن أمونيا توجه الى المصنع القديم لإنتاج 120 الف طن/ سنوياً من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة ،100 الف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتي .

 

7- ساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية . وتطبيق كافهالاشتراطات البيئية .

 

8- مقام على مساحة 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصه عمل .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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