شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الين الياباني أمام الدولار وسط مخاوف من متحور«أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الين الياباني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ قرابة شهر أمام الدولار الأمريكي مع انقلاب التيار على عملات الملاذ الآمن بعد صعود بورصة وول ستريت إلى مستوى قياسي الأمر الذي غطى على المخاوف من المتحور أوميكرون.

وهبطت العملة اليابانية إلى 114.935 ين مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني قبل أن تتحسن إلى نحو 114.80 ين بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

وواصل الدولار الذي يعتبر أيضا من الملاذات الآمنة التأرجح فوق أدنى مستويات التداول الأخيرة مقابل سلة من العملات المناظرة له. ولم تلق العملة الأمريكية سوى دعم محدود من التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في مارس آذار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام ست عملات رئيسية، مقارنة بجلسة التعامل السابقة ليستقر على 96.078.