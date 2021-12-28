شكرا لقرائتكم خبر عن «البتكوين» تسجل ارتفاعا طفيفا بـ1.5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب العام من نهايته حققت بعض العملات الرقمية الصغيرة مكاسب مهمة خلال تعاملات أمس، في حين لم تسجل البتكوين سوى ارتفاعا طفيفا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عملتي بولكادوت وكاردانو كانتا من بين العملات الرقمية التي سجلت أكبر ارتفاع بالأمس، في أعقاب تعاملات هادئة نسبيا في عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت كل عملة من العملتين بأكثر من 6% بحسب بيانات موقع كوين ماركت كاب دوت كوم المتخصص في متابعة سوق العملات الرقمية.

في المقابل سجلت عملة البتكوين ارتفاعا بنسبة 5ر1% إلى 51575 دولار للوحدة الواحدة في تعاملات صباح أمس بنيويورك. وارتفع سعر العملة إيثر بنسبة 4ر0% إلى حوالي 4100 دولار للوحدة الواحدة.