شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % من مستلزمات التخييم «مستوردة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جولة لـ ”الخليج 365” على محال المخيمات ومستلزمات الكشتات في المنطقة الشرقية عن ارتفاع نسبة الإقبال بنحو 70 % بعد دخول موسم الشتاء، فيما أوضح مختصون أن نسبة السلع المستوردة في مستلزمات التخييم بلغت 80 %، وسط غياب للصناعة الوطنية، وتراوحت أسعار الخيام ما بين 1400- 4000 ريال.

وقال المدير العام في أحد محال المخيمات ومستلزمات الكشتات نواف المطيري: إن محال المخيمات تشهد إقبالا مع بداية موسم الشتاء إذ وصلت نسبة الإقبال إلى 70 % مما يسهم في انتعاش السوق.

وأضاف المطيري: إن السلع الخاصة بالمخيمات، متوافرة وتتراوح أسعارها من 300-900 ريال، للمحتويات الجاهزة، فيما تتراوح أسعار الخيام ما بين 1400- 4000 ريال بحسب الجودة، بينما تتراوح أسعار مفروشات النوم الشتوية ما بين 190-1200 ريال بحسب المقاسات، مشيرا إلى أن أغلب السلع، التي تخص الخيام والكشتات مستوردة بنسبة 80 %، وسط غياب للصناعة الوطنية.

وقال المستهلك محمد اليامي: إن أسعار المخيمات ومستلزمات الكشتات تختلف من محل إلى آخر، مشيرا إلى أن الأسعار تزيد في موسم الشتاء دون وجود أسباب، فيما يتجه المواطنون إلى زيادة الشراء في موسم الشتاء للتنزه مع عوائلهم.

قال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: إن آلية استئجار مواقع للمخيمات تبدأ بتقديم طلب للبلدية إلكترونيا ويتم التواصل مع المواطن عبر الرسائل النصية لمراجعة مركز الخدمات لاختيار الموقع المناسب من قبل المواطن عبر المكتب الهندسي بموقع المتنزه بمدينة الدمام.

وأضاف: إن بعد استقبال الطلبات الجديدة يتم تحديد موعد استلام المخيم، واستكمال إجراءات دفع الرسوم الرمزية للرفع المساحي، إضافة إلى توفير حاوية لرفع النفايات بشكل دوري مقابل 1500 ريال، فيما يتم تحصيل 1000 ريال للتصريح تسترجع بعد انتهاء فترة إقامة المخيم.

وأشار إلى أنه خلال 15 يوما تم استقبال نحو 1070 طلب مخيم، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة الفرص لعربات الأطعمة ومنافذ بيع المواد الغذائية لخدمة مرتادي المتنزه بحسب الاشتراطات البلدية وبمتابعة دائمة من المراقبين حفاظا على سلامة الغذاء المقدم للمستفيدين.

وأوضح أن متنزه «تنفس» في حاضرة الدمام يتمتع بأجواء الشتاء والربيع ويقع بين طريقي الرياض وطريق المطار ويبعد عن مدينة الدمام بنحو 20 كيلو مترا وبمساحة تقدر بنحو 6 ملايين متر مربع، فيما يتم تجهيز المتنزه بمكتب خدمات تابع لبلدية غرب الدمام لاستقبال الطلبات الجديدة وتحديد موعد استلام المخيم ومتابعة المخالفين من الباعة الجائلين.

1070 طلب «مخيم» خلال 15 يوما بالشرقية